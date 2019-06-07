الرئيس عون: التطرف الذي يولد الإرهاب هو عدوى فكرية، سهلت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها، فأشعلت الحروب الداخلية والحروب المضادة في محاولة للقضاء عليها ولكن الفكر لا يحارب إلا بالفكر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2019 - 12:32

الرئيس عون: التطرف الذي يولد الإرهاب هو عدوى فكرية، سهلت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارها، فأشعلت الحروب الداخلية والحروب المضادة في محاولة للقضاء عليها ولكن الفكر لا يحارب إلا بالفكر

منذ 34 mins 7 June، 2019
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