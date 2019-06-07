باسيل: لن نهدر ثرواتنا الطبيعية ولن نفرط بطاقاتنا اللبنانية المقيمة والمنتشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 7 2019 - 12:33

باسيل: لن نهدر ثرواتنا الطبيعية ولن نفرط بطاقاتنا اللبنانية المقيمة والمنتشرة

منذ 53 mins 7 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة