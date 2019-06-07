وزير البيئة زار مطمر برج حمود ووعد بالمعالجة

زار وزير البيئة في الحكومة اللبنانية فادي جريصاتي الخميس مطمر النفايات في منطقة برج حمود في إطار جولته لمنطقة المتن الشمالي.

وقال جريصاتي “أشكر المواطنين والصحافيين الذين قاموا معي بهذه الجولة، ولست ادري من اين ابدأ، لضخامة ورشة العمل الملقاة على عاتقنا كوزارة بيئة، وختمت جولتي في مطمر برج حمود وبالقرب من مجرور برج حمود الشهير وانتم ترون ورائي فظاعة المشهد”، وتابع “لكننا اليوم نحن هنا لمصارحة المواطن، وانا اعلم ان هذه هي مسؤولية الدولة، خصوصا في ما يتعلق بالصرف الصحي هو من اختصاص وزارة الطاقة”.

وأضاف جريصاتي “لو كانت بدايات المشروع على ايامي، واحدد ان هذا البلاء بدأ منذ اكثر من اربعين عاما، لكنت طلبت من الدولة ومن المواطن ان يحاسبني على كل ذلك، والخبر الواقعي الوحيد في هذه المأساة ان محطة تكرير لزمت وسوف تكون على بعد امتار من هذا المجرور، ولكن سوف تستمر الاشغال فيها لمدة سنتين قبل ان تنجز”.

وأوضح جريصاتي “أعلم ان الرائحة عندما تنبعث من هذه المجارير وحسب اتجاه الهواء تكون مزعجة جدا على سكان بيروت والمتن، وانا اعد المواطنين انه سواء في ما يختص بالمطمر والمجرور ومعمل التسبيغ، قد وجهت رسالة الى مجلس الانماء والاعمار لمعالجة الموضوع من ناحية المجرور والمطمر والمعمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام