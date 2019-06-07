غرفة التحكم المروري: جريحان بحادث تصادم بين مركبتين في الضنية شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2019 - 02:07
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غرفة التحكم المروري: جريحان بحادث تصادم بين مركبتين في الضنية شمال لبنان
منذ 3 ساعة
6 June، 2019
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