غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 7 2019 - 02:07

غرفة التحكم المروري في لبنان: 3 جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الدامور باتجاه بيروت

منذ 3 ساعة 6 June، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة