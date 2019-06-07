الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة بدون طيار مقاتلة في الساحل الغربي

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية، مساء اليوم الخميس، طائرة مقاتلة بدون طيار معادية أمريكية الصنع في الساحل الغربي. وأفاد مصدر عسكري يمني أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة بدون طيار مقاتلة كانت تقوم بأعمال عدائية في جبهة الساحل الغربي. وأوضح المصدر أن الطائرة التي تم إسقاطها من طراز “MQ9” أمريكية الصنع.

وكان الجيش واللجان الشعبية أسقطوا في وقت سابق اليوم طائرة تجسس معادية قبالة السديس في نجران. يذكر أن الدفاعات الجوية أسقطت في منتصف مايو الماضي طائرة مقاتلة بدون طيار أمريكية الصنع من طراز “”MQ1 تابعة لقوى العدوان جنوب العاصمة صنعاء بصاروخ مناسب.

يشار إلى أن طائرة MQ9″ ” هي طائرة تجسسية بدون طيار ذات قدرات تكنولوجية عالية تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال. وهي تستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة، وقد استخدمت سابقا في ضرب مواقع بأفغانستان.

المصدر: المسيرة نت