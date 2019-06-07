الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة بدون طيار من طراز (إم كيو 9) في الساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2019 - 02:07

الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة أمريكية مقاتلة بدون طيار من طراز (إم كيو 9) في الساحل الغربي

منذ 4 ساعة 6 June، 2019
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