السيد نصر الله تلقى برقية تعزية بوفاة شقيقته من الرئيس الحص

تلقى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برقيتي تعزية من رئيس مجلس الوزراء السابق في لبنان الدكتور سليم الحص ومستشاره رفعت ابراهيم البدوي.

وهذا نصر برقية التعزية من الرئيس الحص:

بسم الله الرحمن الرحيم

جانب الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله …. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

ببالغ الحزن والاسى تبلغنا نبأ وفاة شقيقتكم المغفور لها باذن الله الحاجه “زكيه عبد الكريم نصرالله” رحمها الله.

أتقدم من مقامكم ومن جميع أفراد الأسرة الكريمة بأصدق مشاعر التعزية راجيا الله العزيز القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جنّاته و أن يلهمكم الصبر والسلوان.

عظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم وتقبل منكم طاعاتكم وحسن اعمالكم

إنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله