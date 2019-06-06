فرنسا: قلقون إزاء تطورات الأوضاع في السودان

أعربت فرنسا عن قلقها الشديد من تطورات الأوضاع في السودان، وذكَرت “بموقفها المدين لأعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرين والتي أدت لسقوط العديد من الضحايا”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية فان دور مول في بيان لها الخميس “فرنسا قلقة جدا تجاه تطور الأحداث في السودان”، وتابعت “نذكر بإدانتنا لأعمال العنف والقمع القاسي الذي تعرض له المتظاهرين السلميين، والذي أدى لسقوط عدد كبير من الضحايا”، واضافت “ندعو لمحاسبة الفاعلين والقيام بتحقيق مستقل”.

وذكرت الناطقة “المجلس العسكري السوداني بالمسؤولية التي يتحملها في حماية المدنيين”، ودعت “لاستئناف الحوار بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي”، ونوهت إلى “موقف الاتحاد الأفريقي الذي علّق عضوية السودان حتى التوصل لسلطة انتقالية مدنية”.

المصدر: سبوتنيك