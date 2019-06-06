لندن: على موسكو “أن تغير سلوكها” لفتح صفحة جديدة في العلاقات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2019 - 21:13

لندن: على موسكو “أن تغير سلوكها” لفتح صفحة جديدة في العلاقات

منذ 2 ساعة 6 June، 2019
علم بريطانيا
أخبار دولية - بريطانيا

اعتبر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس أن “فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا لن يكون ممكنا الا إذا غيرت موسكو سلوكها”، وذلك إثر دعوة الرئيس فلاديمير بوتين الى “طي الصفحة المرتبطة بالجواسيس”.

وقال المتحدث “من الواضح أن سلوك روسيا العدائي والذي يزعزع الاستقرار يقوض مساعيها لتصبح شريكا دوليا مسؤولا”، واكد أن “لندن ستواصل التشاور مع موسكو في قضايا الامن الدولي لان “ذلك يصب في مصلحة المملكة المتحدة”، واضاف “لكن رئيسة الوزراء اعلنت في مناسبات عدة أننا لا نستطيع بناء علاقة مختلفة الا إذا غيرت روسيا سلوكها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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