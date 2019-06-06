طهران تدين الهجوم على القوات العسكرية المصرية في سيناء

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الهجوم على القوات العسكرية المصرية في سيناء.

واذ ادان موسوي الهجوم على القوات العسكرية المصرية في صحراء سيناء، اعرب عن تعاطفه مع الحكومة والشعب المصري خاصة اسر الضحايا، مؤكدا الموقف المبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية في ادانة الاعمال الارهابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان الهدف من مثل هذه الاعمال هو الهاء الدول الاسلامية ودول المنطقة بقضايا هامشية وبعيدة عن الاولوية الاولى والاساسية للعالم الاسلامي اي دعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس الشريف.

واكد موسوي ضرورة التعاون والتضامن بين دول المنطقة في مكافحة التطرف والارهاب.

يذكر ان 8 من أفراد الشرطة المصرية قد قضوا إثر استهداف ارهابيين نقطة أمنية في شمال سيناء.

المصدر: وكالة فارس