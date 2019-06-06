بيلوسي تفضّل رؤية ترامب وراء القضبان

أبلغت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قيادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب جيرالد نادلر، بأنها تفضل الحكم بسجن الرئيس دونالد ترامب بدلا من عزله.

ونقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مسؤولين حضروا الاجتماع بين بيلوسي وقادة الحزب الديمقراطي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، إن بيلوسي قالت: “لا أريد لترامب الإقالة، بل أريد أن أراه في السجن”.

كما كتبت الصحيفة، أن نادلر حاول خلال الاجتماع إقناع بيلوسي بمنح الإذن للجنة القانونية لبدء إجراءات إقالة ترامب.

يد هذه الاتهامات، وظل كلينتون رئيسا.

المصدر: وكالات