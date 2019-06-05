العميد خطار: نأسف لبلوغ البعض درك التسبب بالضرر لعناصر يضحون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الآخرين

كلف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس مركز بعلبك الإقليمي بلال رعد، بالتوجه إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، للإطمئنان على الوضع الصحي للموظف في مركز دير الأحمر العضوي حميد جريج الذي تعرض مع زميله الموظف يوسف ابو رفول والمتطوع شربل النداف للاعتداء من قبل نازحين سوريين أثناء توجههم لتنفيذ مهمة اخماد حريق اندلع بعد ظهر اليوم في دير الاحمر.

وأفاد المسؤول الطبي في المستشفى أن ثمة ضرورة لابقاء جريج تحت المراقبة في غرفة العناية المركزة حتى يوم غد.

وأعرب خطار عن أسفه لـ “بلوغ البعض هذا الدرك من التصرف المستنكر واللامسؤول، ما يدفعهم للتسبب بالضرر لعناصر الدفاع المدني الذين يضحون بأنفسهم في سبيل إنقاذ الآخرين”.

وتمنى الشفاء العاجل لجريج ولكل من أبو رفول والنداف اللذين أصيبا بجروح طفيفة لم تستدع دخولهما المستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام