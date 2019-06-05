وزير الدفاع السوري يزور جنود الجيش في حماة

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد، وبمناسبة عيد الفطر السعيد، قام العماد علي عبد الله أيوب ـ نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة – وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة بزيارة ميدانية إلى وحدات الجيش المقاتلة على امتداد خطوط المواجهة مع التنظيمات الإرهابية المسلحة في الشمال الغربي لمحافظة حماة.

والتقى العماد ايوب المقاتلين في مواقعهم ونقل إليهم تهاني الرئيس الأسد وتمنياته للجميع بالصحة والنجاح في أداء مهامهم الوطنية الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الوطن والذود عن كرامته وسيادته، واطلع على جاهزيتهم القتالية، وأثنى على روحهم المعنوية العالية، وهم يواصلون البذل والفداء والالتزام بالواجب الوطني المقدس.

واستمع العماد ايوب في أثناء جولته من القادة الميدانيين في السقيلبية وقلعة المضيق وكفرنبودة والمغير وتل هواش والبريديج وبقية المواقع الأمامية إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام التي تنفذها وحدات الجيش العاملة على هذا الاتجاه، وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب ودحره, مشدداً على أهمية مواصلة الأعمال النوعية وتحقيق الإنجازات المتتالية في التصدي الفاعل والمؤثر لجميع الخروقات المتكررة للتنظيمات الإرهابية المسلحة.

وبدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون عند حسن الظن بهم, الرجال الأشداء الأوفياء للوطن, والأمناء على العهد, الحاضرين بقوة في ميادين الشرف والرجولة, والمستعدين دائماً لتقديم التضحيات في سبيل الحفاظ على طهر تراب سورية وسيادتها واستقلالها.

واختتم العماد جولته بلقاء الطيارين البواسل مثمناً كفاءتهم العالية، واندفاعهم لتنفيذ الواجب المقدس لحماية أمن الوطن والمواطنين من جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تستهدف السكان المدنيين في العديد من القرى والبلدات. وأكد الطيارون الميامين في مداخلاتهم أنهم يعتزون بالتقدير الكبير الذي يحظون به من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مجددين العهد على بذل الدماء والأرواح في سبيل أداء الواجب، والمساهمة النوعية في تقديم الصورة المثلى عن بطولات الجيش العربي السوري وقوته وعزيمته.

وفي نهاية جولته أكد العماد أن سورية منتصرة لا محالة لأن فيها رجالاً أباة يرفضون الذل والهوان ويعشقون الشهادة في سبيل أن يحيا الوطن وأبناؤه بعزة وكرامة, وزوَّد سيادته القادة الميدانيين بتوجيهاته, متمنياً لهم دوام التوفيق في أداء مهامهم, وتحقيق المزيد من الانتصارات بقيادة الرئيس الفريق بشار الأسد.

كما زار العماد ايوب جرحى القوات المسلحة في المشفى العسكرية في حمص، وهنأهم بالعيد، واطمأن على أوضاعهم متمنياً لهم الشفاء العاجل ولذويهم دوام الصحة والعافية، وأشاد السيد العماد بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها الجرحى الأبطال وبإرادتهم الجبارة التي هزمت الجراح وكسرت الألم وكانت أقوى من مؤامرات المعتدين. كما استمع العماد من الكوادر الطبية إلى شرح مفصل عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المشافي العسكرية لرعاية الجرحى والاهتمام بهم.

وبهذه المناسبة قام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء، ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية، وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية، كما زار قادة المناطق الجرحى في المشافي العسكرية وهنؤوهم بالعيد وتمنوا لهم الشفاء العاجل.

المصدر: وكالة سانا