الجيش اليمني: السيطرة على على أكثر من 20 موقعا بعملية هجومية واسعة في نجران

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء، أن أبطال الجيش واللجان الشعبية أحكموا السيطرة بعون الله على أكثر من 20 موقعا عسكريا في محور نجران بعملية هجومية واسعة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع العدو في نجران بشكل مباغت من ثلاثة مسارات المسار الأول من اتجاه الصوح، والمسار الثاني من اتجاه غرب السديس، والمسار الثالث من قبالة السديس. وأفاد العميد سريع بأن مرتزقة العدوان أصيبوا بحالة ذعر وهلع وأن أكثر من مائتين منهم سقطوا بين صريع وجريح، كما تم أسر عدد آخر فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تاركين مواقعهم وأسلحتهم.

وأشار إلى أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا بعون الله من تدمير وإعطاب أكثر من عشرين آلية ومدرعة، كما اغتنموا أسلحة وعتادا عسكريا كبيرا. وأكد أن طيران العدو حاول إسناد مرتزقته بشن أكثر من 75 غارة جوية إلا أن محاولاته باءت بالفشل.

وأضاف أن” مشاهد العملية الهجومية النوعية موثقة عبر عدسات الإعلام الحربي”. وحيا العميد سريع شجاعة واستبسال أبطال الجيش واللجان الشعبية وما ينفذونه من أعمال بطولية وانتصارات نوعية في كافة جبهات العزة والكرامة.

المصدر: المسيرة نت