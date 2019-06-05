عبد السلام: دول العدوان تواصل نهجها الدموي البشع فيما العالم يحتفل بعيد الفطر المبارك

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، أن دول العدوان تواصل نهجها الدموي البشع فيما العالم يحتفل بـ عيد الفطر المبارك، موضحا أنها تكشف حقيقة ما تخفيه من إجرام متوغل وقبح مستفحل.

وأضاف عبد السلام في تغريدة لهُ على تويتر أن ” دول العدوان ارتكبت جريمة في الضالع سقط فيها 3 شهداء وأخرى في مديرية عبس بحجة سقط فيها 7 جرحى من النساء والأطفال جراح بعضهم خطرة”.

وكان قد أصيب سبعة من الأطفال والنساء، في أول أيام عيد الفطر المبارك جراء قصف لبوارج العدوان على منطقة الجر بعبس، كما استشهد ليلة أمس 3 مواطنين وأصيب آخر إثر غارة لطيران العدوان شنها على منطقة الثوخب بمديرية الحشا.

المصدر: المسيرة نت