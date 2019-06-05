مالطا تنقذ 271 مهاجرا في ثلاث عمليات

أعلنت القوات العسكرية في مالطا الأربعاء أنها أنقذت 271 مهاجرا خلال ثلاث عمليات مختلفة في مياه البحر الأبيض المتوسط في جنوب الجزيرة.

ونفذت العملية الأولى ليل الثلاثاء-الأربعاء سفينة عسكرية، وأنقذت حياة 63 شخصا كانوا على متن زورق مطاطي بدأت المياه تتسرب إليه ويواجه خطر الغرق.

وأشار الجيش إلى أن الزورق كان في منطقة الإغاثة والبحث التابعة لماطا.

وجرت عمليتان أخريان الأربعاء، أدت الأولى إلى إنقاذ 61 مهاجرا، فيما أنقذت الثانية 147 آخرين.

ونقل جميع الأشخاص إلى مالطا حيث تجري عمليات تحديد الهوية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية