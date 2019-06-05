قادة الاحتجاج في السودان يرفضون عرض العسكريين للتفاوض(وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 20:48

قادة الاحتجاج في السودان يرفضون عرض العسكريين للتفاوض(وكالة الصحافة الفرنسية)

منذ 33 mins 5 June، 2019
أخبار موقع المنار

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