قادة الاحتجاج في السودان يرفضون عرض العسكريين للتفاوض(وكالة الصحافة الفرنسية) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 20:48
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الإمام السيد علي الخامنئي في خطبة العيد: فلسطين هي القضية الأولى والأكثر أهمية بالنسبة للأمة الإسلامية
الإمام الخامنئي: مؤتمر البحرين هو مؤتمر أميركي صرف وحكام البحرين هيأوا له الأرضية بسبب ضعفهم
الامام الخامنئي: هدف المؤتمر تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الامريكية المسماة "صفقة القرن" وهذا الأمر لن يتحقق ان شاء الله
الامام الخامنئي: الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولفلسطين وعلى حكام البحرين والسعودية أن يدركوا في أي مستنقع يتحركون
الإمام الخامنئي: على الدول الاسلامية الوقوف صفاً واحداً بوجه العدو الصهيوني بدل المواجهة مع بعضها البعض
قائد الجيش يتفقد الوحدات المنتشرة في طرابلس ويؤكد ان الجيش سيبقى على جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدد أمن لبنان
العماد جوزاف عون ينوه بسرعة التدخل التي أدت الى محاصرة الارهابي وحسم الوضع ويؤكد أن الجيش لن ينسى شهداءه
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: صفقة القرن وغيرها من المؤمرات ستذهب الى الجحيم
سوريا: المجموعات الارهابية تستهدف مدينة محردة وبلدة جب رملة بريف حماه الشمالي الغربي بقذائف صاروخية
الخارجية الروسية: ندعو المجتمع الدولي الى التعامل بجدية لاحتمال قيام الارهابيين بتمثيلية لإستخدام الأسلحة الكيميائية
الخارجية الروسية: رغم همجات الارهابيين العدوانية تبقى روسيا ملتزمة بالاتفاقيات مع تركيا بشأن ضمان الاستقرار في ادلب
سوريا: إعادة امرأتين أميركيتين و6 أطفال من عائلات عناصر تنظيم داعش الارهابي من مخيم الهول شمال شرق البلاد إلى أميركا
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: الجيش واللجان يسيطرون على أكثر من 20 موقعا لقوى العدوان في محور نجران
العميد يحيى سريع: مقتل وجرح وأسر العشرات وتدمير أكثر من 20 آلية ومدرعة والاستيلاء على عتاد عسكري خلال هجمات نجران
مصادر يمنية: الجيش واللجان يدمرون مدرعتين لعناصر العدوان السعودي بصاروخين موجهين في مجازة في عسير
مصر: مقتل 8 عناصر أمن و5 ارهابيين بهجوم مسلح على حاجز جنوب العريش في محافظة سيناء تبناه تنظيم داعش الارهابي
السودان: قوى التغيير ترفض دعوة رئيس المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض حول مستقبل البلاد من دون قيد
السودان: قوات الأمن تطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين في الخرطوم ومدن عدة
لجنة الأطباء السودانية: ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام قوات الأمن للاعتصام في الخرطوم إلى 100 شخص
السودان: قوات الأمن تعتقل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال ياسر عرمان في الخرطوم
المغرب: الملك محمد السادس يصدر عفوا ملكيا عن 107 أشخاص اعتقلوا على خلفية احتجاجات حراكي الريف وجرادة
منظمة العفو الدولية: قوات الأمن الفرنسية تقوم بمضايقة وترهيب والاعتداء على أشخاص يقدمون المساعدة لمهاجرين شمال البلاد
موسكو: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى نظيره الصيني شي جينبينغ الذي أكّد بأن العلاقات الثنائية تتحسن أكثر فأكثر
كوريا الجنوبية تعلن عن تخصيص 8 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية للمرة الاولى منذ الـ 2015
مالطا: القوات العسكرية أعلنت أنها أنقذت 271 مهاجرا خلال 3 عمليات مختلفة في مياه البحر الأبيض المتوسط جنوب الجزيرة
الصين: اصلاق صاروخ فضائي من البحر الأصفر للمرة الأولى يحمل على متنه 7 أقمار اصطناعية بينها قمران للتجارب و5 تجارية
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
قادة الاحتجاج في السودان يرفضون عرض العسكريين للتفاوض(وكالة الصحافة الفرنسية)
منذ 33 mins
5 June، 2019
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