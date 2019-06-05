نازحون حطموا آلية للدفاع المدني وأصابوا عنصرا أثناء إخماد حريق قرب مخيمهم عند مدخل دير الأحمر

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن اصابة احد عناصر الدفاع المدني ويدعى (ح. ج) بجروح بليغة في رأسه، وتحطيم آلية إطفاء كان يقودها، وذلك إثر رشق عدد من الشبان السوريين الآلية بالحجارة، عند محاولته إخماد حريق شب داخل حرج أعشاب بجانب أحد المخيمات التابعة للنازحين السوريين عند مدخل بلدة دير الأحمر، بحجة انزعاجهم من انبعاث الدخان على حد تعبيرهم.

وقد نقل المصاب إلى مستشفى دار الأمل للمعالجة.

وحضرت على الفور قوة من الجيش ونفذت مداهمات داخل المخيم وأوقفت عددا من المتورطين بالحادث.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام