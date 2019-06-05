أيوب ينفي قرارات منسوبة إليه على وسائل التواصل – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 15:55

أيوب ينفي قرارات منسوبة إليه على وسائل التواصل

منذ 6 mins 5 June، 2019
رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب
لبنان

نفى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، في بيان اليوم ما “ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل وقرارات منسوبة إلى رئيس الجامعة اللبنانية ذات صلة بإضراب أفراد الهيئة التعليمية وإعطاء إفادات للطلاب”.

وشدد البيان على أن “رئاسة الجامعة يهمها توضيح أن كل هذه الرسائل هي محض اختلاق ولا أساس لها، وأن رئاسة الجامعة ليس لها مصادر لتسريب الأخبار والقرارات، بل رئيس الجامعة يعبر مباشرة عن مواقفه أو القرارات التي يتخذها، بواسطة التعاميم والمذكرات أو بواسطة بيانات مكتوبة وموقعة من رئيس الجامعة أو بواسطة الدائرة الإعلامية المختصة في الإدارة المركزية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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