الرئيس روحاني: ايران ليست لديها رغبة في حدوث اشتباك مع أي من الدول

قال الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ان ايران تنشد تعزيز الامن في المنطقة وليست لديها أي رغبة في حدوث اشتباك مع أي من الدول او القوى الكبرى.

واكد الرئيس الايراني في اتصال هاتفي اليوم الاربعاء مع امير قطر تميم بن حمد آل ثاني على ان سياسة طهران تكمن في تطوير العلاقات مع الدوحة، مضيفا “ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنشد تعزيز الامن في المنطقة وليست لديها اي رغبة في حدوث اشتباك مع الدول والقوى الكبرى، لكن اذا قام الطرف الآخر باجراء متهور ، فانه بلا شك سيواجه برد حازم يجعله يندم على فعلته”.

المصدر: قناة العالم