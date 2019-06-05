وفد من حزب الله جال على الفاعليات الصيداوية مهنئا بالفطر – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 15:54

وفد من حزب الله جال على الفاعليات الصيداوية مهنئا بالفطر

منذ 14 mins 5 June، 2019
حزب الله
لبنان

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر على الفاعليات الصيداوية مقدما التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشملت الجولة مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان، مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران، الشيخ عفيف النابلسي، الشيخ أحمد الزين، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود وإمام مسجد الغفران الشيخ حسام العيلاني.

كما زار الوفد الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، والرئيس الاسبق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري والامين العام لتيار الفجر عبد الله الترياقي.

كما زار الوفد روضات شهداء المقاومة الاسلامية في مقبرة المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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