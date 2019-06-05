معاون وزير الخارجية السوري: لا يحق لأحد إبداء الرأي في موضوع تغيير الحكومة في سوريا

قال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، رداً على تصريح أمريكا بأنها لا تريد تغيير الحكومة السورية: “هذا الموضوع لا يحق لأحد إبداء الرأي فيه، وهذا حق يقرره الشعب السوري فقط”.

وأضاف خلال تصريحات لـ “روسيا اليوم” “بالتالي لا نعول على مثل هذه المواقف ولا ننتظر من الآخرين الأقوال، ولكن ننتظر الأفعال التي تشير إلى مقاربة جديدة تجاه الحرب الظالمة التي تتعرض لها سوريا”.

وأشار إلى أنه “عندما تقرر الولايات المتحدة إنهاء وجودها غير الشرعي في سوريا، وعندما تتوقف عن دعم الإرهاب وتشكيل المظلة الحامية له، وتتوقف عن العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، عندها يمكن أن نقول إن هناك مقاربة جديدة حول الأوضاع في سوريا، أما الأقوال فنحن لا نعول عليها لأننا سمعنا الكثير والكثير من هذه الأقوال”.

المصدر: روسيا اليوم