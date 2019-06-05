العماد عون: الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا فنحن نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبداً – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 15:55
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المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك
الإمام السيد علي الخامنئي يؤم المصلين في جامعة طهران ومحيطها في أول أيام عيد الفطر المبارك
الإمام الخامنئي في خطبة العيد: فلسطين هي القضية الأولى والأكثر أهمية بالنسبة للأمة الإسلامية
الإمام الخامنئي: مؤتمر البحرين هو مؤتمر أميركي صرف وحكام البحرين هيأوا له الأرضية بسبب ضعفهم
الامام الخامنئي: هدف المؤتمر تحقيق خطة الخيانة الخبيثة الامريكية المسماة "صفقة القرن" وهذا الأمر لن يتحقق ان شاء الله
الامام الخامنئي: الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولفلسطين وعلى حكام البحرين والسعودية أن يدركوا في أي مستنقع يتحركون
الإمام الخامنئي: على الدول الاسلامية الوقوف صفاً واحداً بوجه العدو الصهيوني بدل المواجهة مع بعضها البعض
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب المسجد الأقصى بالرغم من القيود الأمنية وتضييقات قوات الاحتلال
الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الرئيس حافظ الأسد في العاصمة دمشق
العماد عون: الضريبة كانت غالية لكنها شرف لنا فنحن نفتخر بشهدائنا ولن ننساهم أبداً
منذ 26 mins
5 June، 2019
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