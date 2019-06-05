قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون: الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدّد أمن لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 15:55

قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون: الجيش سيبقى في جهوزية تامة لمواجهة أي خطر يتهدّد أمن لبنان

منذ 27 mins 5 June، 2019
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