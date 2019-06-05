موسكو تهاجم سياسة واشنطن ودول الخليج تجاه إيران

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن سياسة الولايات المتحدة ودول الخليج تجاه إيران سياسة غير مسؤولة، تؤدي إلى تفاقم المشكلات.

واكد أن آفاق خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني دون إنشاء آليه لتعويض طهران عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية ستكون قاتمة.

وقال ريابكوف لوكالة “سبوتنيك” : “إذا كانت الدول المتبقية في الصفقة، والتي لم تخرج منها، قادرة على تطوير نموذج فعال وعملي لتعويض إيران عن الخسائر الناجمة عن العقوبات الأميركية، على الأقل جزئيا، من خلال الإبقاء على مستوى مقبول من صادرات النفط و في هذه الحالة، اعتقد، ستزيد فرص الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي على هذا النحو”.

المصدر: سبوتنيك