نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: شعبنا الفلسطيني سيدك الاحتلال الإسرائيلي وسيضرب قلب العدو حتى ينتهي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 13:01

نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية: شعبنا الفلسطيني سيدك الاحتلال الإسرائيلي وسيضرب قلب العدو حتى ينتهي

منذ 1 ساعة 5 June، 2019
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