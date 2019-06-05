الداخلية المصرية: مصرع ثمانية من رجال الأمن وخمسة إرهابيين في هجوم على كمين في سيناء (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 13:01

الداخلية المصرية: مصرع ثمانية من رجال الأمن وخمسة إرهابيين في هجوم على كمين في سيناء (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 5 June، 2019
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