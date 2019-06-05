الداخلية المصرية: مصرع ثمانية من رجال الأمن وخمسة إرهابيين في هجوم على كمين في سيناء (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 13:01
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المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الفطر المبارك
الإمام السيد علي الخامنئي يؤم المصلين في جامعة طهران ومحيطها في أول أيام عيد الفطر المبارك
الإمام الخامنئي في خطبة العيد: فلسطين هي القضية الأولى والأكثر أهمية بالنسبة للأمة الإسلامية
الإمام الخامنئي: مؤتمر البحرين هو مؤتمر أميركي صرف وحكام البحرين هيأوا له الأرضية بسبب ضعفهم
الامام الخامنئي: هدف المؤتمر وضع خريطة أميركية خاطئة وخائنة لما يُسمى "صفقة القرن" وهذا الأمر لن يتحقق ان شاء الله
الامام الخامنئي: الصفقة خيانة للأمة الإسلامية ولفلسطين وعلى حكام البحرين والسعودية أن يدركوا في أي مستنقع يتحركون
الإمام الخامنئي: على الدول الاسلامية الوقوف صفاً واحداً بوجه العدو الصهيوني بدل المواجهة مع بعضها البعض
عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب المسجد الأقصى بالرغم من القيود الأمنية وتضييقات قوات الاحتلال
الرئيس السوري بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في جامع الرئيس حافظ الأسد في العاصمة دمشق
الجيش السوري ينفذ عمليات على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين في ترملا والنقير ومحيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة العيد: ما جرى في طرابلس عمل ارهابي ويؤكد أن خطر الخلايا الارهابية قائم
اطلاق نار في مقاطعة داروين الاسترالية يودي بحياة اللبناني "حسن بيضون" البالغ من العمر 33 عاماً و3 آخرين
مصادر يمنية: عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران ومصرع وجرح عدد منهم
مصادر يمنية: 7 جرحى من الأطفال والنساء في قصف للعدوان من البوارج الحربية على منطقة الجر في مديرية عبس بحجة
وزير الخارجية الإيراني: يجب وقف صفقات بيع الأسلحة للسعودية والامارات بسبب حربهما على اليمن التي تسببت بكارثة انسانية
مراسل المنار: القوات المصرية تصدت لهجومين على نقطتين عسكريتين للجيش قرب مطار العريش وخاضت اشتباكاً مع الارهابيين
الداخلية المصرية: مقتل ضابط وأمين شرطة و6 مجندين واصابة 2 آخرين في هجوم العريش شمالي سيناء
الداخلية المصرية: مقتل 5 من الإرهابيين خلال تصدي قوات الأمن للهجوم في العريش
أ ف ب: مجلس الأمن فشل بإدانة قتل المدنيين في السودان وبإصدار نداء ملحّ بالوقف الفوري للعنف
لجنة الأطباء السودانية: ارتفاع حصيلة قتلى اقتحام قوات الأمن للاعتصام في الخرطوم إلى 60 شخصاً
لجنة الأطباء السودانية : تم توثيق انتشال 40 جثة من نهر النيل أمس نقلتها القوات الأمنية لجهة غير معلومة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب: التحرك العسكري ضد ايران وارد دائماً لكنني افضل الحوار معها
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
الداخلية المصرية: مصرع ثمانية من رجال الأمن وخمسة إرهابيين في هجوم على كمين في سيناء (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
5 June، 2019
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