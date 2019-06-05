بالصور: عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في رحاب الأقصى

أدى عشرات آلاف المصلين صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل القيود الأمنية والتضييقات الإدارية التي فرضتها قوات الاحتلال، والتي منعت خلالها فئات عديدة من الصلاة في الحرم.

وقدم المصلون من مدينة القدس المحتلة وضواحيها، ومن البلدات داخل فلسطين المحتلة عام 48، وعدد قليل من الضفة الغربية بسبب منع دخولهم، إلا بعض كبار السن.

كما أدى عشرات المقدسيين صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى المبارك بأمر من الاحتلال، ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه ومن المتصدين لاقتحامات المستوطنين اليومية.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم