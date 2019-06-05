المسلمون يحتفلون بعيد الفطر المبارك

كل عام وانتم بخير وتقبل الله اعمالكم … يحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك ، حيث تُقام صلاوات العيد في غالبية الدول الاسلامية وسط دعوات الى ان يحل الاستقرار والهدوء.

وفي الجمهورية الاسلامية الايرانية أم الامام السيد علي الخامنئي المصلين في العاصمة الايرانية حيث اقيمت الصلاة في جامعة طهران ومحيطها. والقى الامام الخامنئي خطبة العيد مشدداً على ان فلسطين هي القضية الاولى للامة الاسلامية مستنكراً تآمر بعض الانظمة العربية والاسلامية لتصفية هذه القضية تحت ما يُسمى صفقة القرن ومؤكدا انها لن تقوم لها قائمة .

وفي لنبان اقيمت صلوات العيد والقيت الخطب المؤكدة على الاصلاح الاقتصادي ووقف الفساد وعلى وحدة المسلمين ووقف اعتداءات بعض الدول العربية الدول على شعوب دول اخرى.

وفي القدس المحتلة ادى اكثر من مئة الف فلسطيني صلاة عيد الفطر المبارك في رحاب المسجد الاقصى المبارك وذلك رغم المضايقات والحصار الصهيوني.

المصدر: قناة المنار