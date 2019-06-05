الامام الخامنئي في خطبة صلاة العيد : سوف لا تقوم أي قائمة لصفقة القرن

بارك قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في الخطبة الأولى من الصلاة عيد الفطر للشعب الإيراني وللامة الاسلامية في ارجاء العالم.

وقال : أشكر الشعب الايراني لمشاركته في مسيرات يوم القدس.

واضاف سماحته ان المساعدات الشعبية الرمضانية لمتضرري السيول في ايران كانت جيدة ويجب حل مشاكلهم وان لا يتم نسيانهم.

واشار ان زعماء بعض البلدان الاسلامية يمهدون الارضية لتطبيق صفقة القرن مؤكدا ان خيانة بعض البلدان الاسلامية للقضية الفلسطينية تستدعي الانتباه.

واكد ان الخطة الاميركية المسماة “صفقة القرن” لن تتحقق مضيفا ان هذه الصفقة خيانة للامة الاسلامية ولن ترى النور.

وقال ان ما يقوم به قادة البحرين من تمهيد لصفقة القرن خيانة للامة الاسلامية موكدا ان قضية فلسطين هي القضية الأولى للأمة الاسلامية.

المصدر: وكالة مهر الايرانية