الولايات المتحدة تعلن انها ستتخذ “إجراءات غير مسبوقة” لضمان إمدادات المعادن الاستراتيجية

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها ستتخذ “إجراءات غير مسبوقة” لضمان امداداتها من المعادن الاستراتيجية والنادرة الضرورية لقطاع التكنولوجيا والجيش بعد ان لوحت بكين بوقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الجمركية الأميركية. والصين من أكبر الجهات المزودة لتلك المواد المهمة.

وقال وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان إن تقريرا جديدا يحدد 35 صنفا من المعادن بوصفها “حساسة للاقتصاد والأمن القومي” للولايات المتحدة بينها

اليورانيوم والتيتانيوم ومعادن نادرة ضرورية لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والطائرات وأنظمة تحديد المواقع (جي بي إس) وغيرها.

وقال روس “هذه المعادن المهمة كثيرا ما يتم إغفالها لكن الحياة العصرية تكون مستحيلة بدونها”. وأضاف “من خلال التوصيات المفصلة في هذا التقرير. ستتخذ الحكومة الفدرالية إجراءات غير مسبوقة لضمان عدم انقطاع الولايات المتحدة من هذه المعادن المهمة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية