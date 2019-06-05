تسيبراس يؤكد موعد الانتخابات اليونانية المبكرة في 7 تموز/يوليو

أكد رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس الثلاثاء أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 7 تموز/يوليو، بعد الفشل الذريع لحزبه اليساري في الانتخابات الأوروبية والمحلية.

وأعلن في لقاء متلفز مع القناة الحكومية “إرت”، أنه سيطلب الإثنين من الرئيس اليوناني “الدعوة إلى الانتخابات” التي كان مفترضا أن تنظم في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال تسيبراس الذي عوقب حزبه سيريزا بشدة في الانتخابات الأوروبية والمحلية، إن “نتائج الانتخابات الأوروبية بعثت لنا رسالة سخط من المواطنين”.

حصد سيريزا في الانتخابات الأوروبية 23.7 في المئة من الأصوات، متأخرا بتسع نقاط عن حزب الديموقراطية الجديدة، حسب وزارة الداخلية.

وفي الدورة الثانية من الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، فاز اليمين بـ12 من أصل 13 مقاطعة يونانية وبأكبر مدينتين، أثينا وسالونيكي.

وقال رئيس الوزراء مساء الثلاثاء “في عام 2015، تسلمنا بلدا على حافة الإفلاس ونجحنا في إخراجه بوضوح من تلك الهاوية”. وأضاف “غير أن خطأنا الأكبر كان في عدم إدراكنا إرهاق الشعب اليوناني”.

وبات تسيبراس حاليا، واحدا من ممثلي اليسار القلائل الحاكمين في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية