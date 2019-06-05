المفوضية الأوروبية تدعو لتسليم السلطة للمدنيين في السودان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 5 2019 - 03:56

المفوضية الأوروبية تدعو لتسليم السلطة للمدنيين في السودان

منذ 1 ساعة 5 June، 2019
5cf64bc795a597cb488b4582
الاتحاد الاوروبي

أكدت المفوضية الأوروبية على أهمية تسليم السلطة للمدنيين في السودان، ودانت استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للمفوضية، مايا كوتسيانتيتس، اليوم الثلاثاء: “قلقنا على الشعب السوداني يبقى، وطلبنا مرارا تسليم السلطة للمجلس المدني”​​​.

وأضافت المتحدثة “نحن قلنا مرارا إنه لا يوجد أي تبرير لاستخدام العنف ضد المتظاهرين الذين يملكون الحق في التظاهر بحرية”.

وأشارت إلى أن “المناقشات مع الاتحاد الإفريقي وحلفائنا ستستمر في الأسابيع والأشهر القادمة لمتابعة التطورات في السودان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة