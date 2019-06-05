الرئيس المولدوفي يأمل في أن تمدد روسيا قرار إلغاء الرسوم على بضائع بلاده

أعرب رئيس مولدوفا إيغور دودون، عن أمله في أن تمدد القيادة الروسية القرار المتخذ في نهاية العام الماضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من البضائع المولدوفية حتى 1 تموز/يوليو المقبل.

وقال دودون في هذا الصدد: “سوف أسعى للحصول على هذه التفضيلات من أجل منتجينا، لأن الموسم الجديد بدأ. إذا لم تشكل الحكومة في المستقبل القريب، فسيكون ذلك صعبا بالنسبة لي، فمن المستحيل تمديد الاتفاقية إلى أجل غير مسمى، من الضروري البدء في العمل على المستوى الحكومي”.

وأضاف أن السلطات الروسية أشارت خلال المفاوضات إلى عدد من المشكلات المرتبطة بتوريد البضائع المولدوفية، من بينها، مشكلة إعادة تصدير البضائع الأوكرانية (الواقعة تحت العقوبات الروسية)، وكذلك عدم وجود تعاون على مستوى حكومات البلدين.

ووفقا لبيانات مولدوفا، فإن الاتفاق على إلغاء الرسوم، الذي توصل إليه رئيسا مولدوفا وروسيا في نهاية العام الماضي، سمح للمنتجين بزيادة صادرات الفواكه إلى روسيا بنسبة 27% والخضروات بنسبة 20% ومنتجات النبيذ بنسبة 43%.

المصدر: وكالات