روسيا تطالب المحكمة العليا السويسرية بإلغاء قرارات تتعلق بمطالب “أوكرانافتا” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 5 2019 - 01:18

روسيا تطالب المحكمة العليا السويسرية بإلغاء قرارات تتعلق بمطالب “أوكرانافتا”

منذ 2 ساعة 4 June، 2019
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أخبار دولية - روسيا

قدمت روسيا إلى المحكمة العليا في سويسرا طلبا لإلغاء قرارات تحكيم بشأن مطالبات “أوكرانافتا” و”ستابيل” وغيرهما من الشركات الأوكرانية، وفقا لوزارة العدل الروسية.

وقالت وزارة العدل الروسية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: “قدمت روسيا إلى المحكمة العليا في سويسرا طلبات لإلغاء قرارات التحكيم المقدمة بشأن مطالبات شركات (أوكرانافتا) وغيرها، المحكمة أكدت استلام الطلبات في 31 مايو”.

ووفقا لوزارة العدل، فقد قدمت روسيا حججا تثبت عدم شرعية القرارات الصادرة عن المحاكم، على وجه الخصوص، وأشار الجانب الروسي إلى أن المحكمين أصدروا قرارات لصالح المدعين، دون إثبات أن شبه جزيرة القرم هي منطقة ذات سيادة روسية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت مطالبات المدعين أن استثماراتهم، حصلوا عليها بطريقة غير قانونية، وبالتالي، لا يمكن الاعتراف بقرار التحكيم.

وفي وقت سابق، قال المكتب الصحفي لـ “أوكرانافتا” أن محكمة لاهاي حكمت لصالحها بدفع روسيا 44.4 مليون دولار تعويضا عن ممتلكات الشركة في شبه جزيرة القرم بعد عودتها إلى قوام روسيا.

المصدر: وكالات

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