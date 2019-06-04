الأردن دان هجوم طرابلس الإرهابي: متضامنون مع لبنان ونرفض كل أشكال العنف أيا كان مصدره ومنطلقاته

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، في بيان اليوم “الهجوم الارهابي الذي وقع مساء أمس، في مدينة طرابلس في لبنان، واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من العناصر الأمنية.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، تضامن الأردن مع حكومة وشعب لبنان الشقيق، في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى، الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار لبنان.

وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع، من دون تمييز بين دين وعرق، وأيا كان مصدره ومنطلقاته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام