مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في العراق يعلن أن يوم غد الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 22:26

مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني في العراق يعلن أن يوم غد الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

منذ 2 ساعة 4 June، 2019
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