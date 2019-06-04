مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان يعلن الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 22:27

مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان يعلن الاربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

منذ 2 ساعة 4 June، 2019
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