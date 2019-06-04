الامام الخامنئي: اميركا دافعت الكيان الصهيوني وجرائمه وعن عمليات القتل والجرائم التي ارتكبت من قبل بعض البلدان بحق الشعب اليمني ، هل هناك سقوط على المستوى الاخلاقي اكثر من ذلك؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 19:11

الامام الخامنئي: اميركا دافعت الكيان الصهيوني وجرائمه وعن عمليات القتل والجرائم التي ارتكبت من قبل بعض البلدان بحق الشعب اليمني ، هل هناك سقوط على المستوى الاخلاقي اكثر من ذلك؟

منذ 1 ساعة 4 June، 2019
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