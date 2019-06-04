الامام الخامنئي: اذا لم يكن هناك الا دليل واحد على تراجع وزوال هذه القوى السياسية فهو كاف وهو انه تم انتخاب شخص بميزات وصفات دونالد ترامب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 19:11
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الإمام الخامنئي: الأميركيون يريدون منا أن نتخلى عن طريق المقاومة لكن التجربة تشير إلى أنه طريق يوصلنا إلى أهدافنا
الإمام الخامنئي: لا نسعى إلى تصدير الثورة لكنها عبارة عن فكر وطريق إذا قبل به أي شعب فهذا تعبير عن إرادته
الإمام الخامنئي: لا بد من دفع ضريبة المقاومة ولكنها مهما بلغت فإنها تبقى أقل بكثير من ضريبة الاستسلام
الإمام الخامنئي: هدف المقاومة هو الوصول إلى نقطة الردع لاسيما في القضايا العسكرية حتى لا يفكر العدو بتهديد إيران
الإمام الخامنئي: محور المقاومة في الوقت الحالي هو أكثر انسجاماً مما كان عليه قبل 40 عاماً والمحور المعادي يتراجع كثيراً
الإمام الخامنئي: التهديد والوعيد بالاعتداء العسكري لا يؤثر في الشعب الإيراني ونحن قادرون على ردع ومواجهة أي عدوان
الإمام الخامنئي: على الأميركيين أن لا يقتربوا من إيران لأن ألاعيبهم السياسية لا تخدعنا وليعلموا أن حساباتهم مختلة
الإمام الخامنئي: قدرة وقوة أميركا تتآكل بشكل دائم وانتخاب شخص مثل دونالد ترامب دليل على أفول أميركا السياسي والأخلاقي
الإمام الخامنئي: فليذهب ترامب لإصلاح شؤون بلاده الاقتصادية وعرضه التفاوضي لن يخدع الجمهورية الإسلامية
الرئيس عون مترئساً الاجتماع الأمني في بعبدا: مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة ضروري
الرئيس عون شدد في مستهل الاجتماع الأمني في بعبدا على أهمية متابعة المشبوهين وتنفيذ عمليات أمنية استباقية
الاجتماع الأمني في بعبدا: معطيات أولية حول الاعتداء الإرهابي في طرابلس تتحدث عن خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية
الجيش اللبناني نفذ حملة مداهمات بمنطقة باب الرمل بطرابلس وفتش منزل الإرهابي عبد الرحمن مبسوط وأوقف 3 من أفراد عائلته
البطريرك الراعي استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام السابق بشارة الأسمر الذي وضع إكليلاً من الزهر على ضريح البطريرك صفير
الجيش السوري يوصل عملياته العسكرية في ريف إدلب الجنوبي ويسيطر على عدد من القرى بعد مواجهات عنيفة مع جبهة النصرة
المرصد المعارض: مقتل 437 مسلحاً خلال المعارك مع الجيش السوري في ريف إدلب وحماه خلال الشهر الماضي
العضو بتجمع المهنيين السودانيين خالد فتحي: نطالب بلجنة تحقيق في "الجريمة التي ارتكبها المجلس العسكري" بحق المعتصمين
القوات المسلحة اليمنية: تطهير جبهتي الصفحة والوجف في خب والشعف بمحافظة الجوف بعد معارك مع قوى العدوان
القوات المسلحة اليمنية: تطهير 26 موقعاً بمساحة تقدر بنحو 40 كيلومتراً مربعاً خلال العملية العسكرية الواسعة في الجوف
ترامب بعد لقاء تيريزا ماي: ملتزمون بتوقيع اتفاقية تجارية استثنائية بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تيريزا ماي: بحثنا مسألة إيران ومنعها من الحصول على أسلحة نووية رغم أن بريطانيا تبقى ملتزمة بالاتفاق النووي
لندن: آلاف المتظاهرين المحتجين على زيارة ترامب يرفعون شعارات تطالبه بالعودة إلى بلاده ومغادرة بريطانيا
رئيس المفوضية الأوروبية يستقبل مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر لبحث الوضع في الشرق الأوسط بطلب من الأخير
تقرير رسمي: ارتفاع صادرات السلاح الفرنسي 30 بالمئة في عام 2018 ووجهتها الأساسية قطر وبلجيكا والسعودية
الإدارة الأميركية تشدد العقوبات على كوبا وتوقف رحلات المجموعات السياحية وتصدير السيارات إليها
تشييع الشهيدين العريف يوسف فرج في بلدة حوش تل صفية والمجند إبراهيم صالح في بلدة الرويسات إلى مثواهما الأخير
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
الامام الخامنئي: اذا لم يكن هناك الا دليل واحد على تراجع وزوال هذه القوى السياسية فهو كاف وهو انه تم انتخاب شخص بميزات وصفات دونالد ترامب
منذ 1 ساعة
4 June، 2019
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