الامام الخامنئي: الله عز وجل اعطى الوعد ان اهل الحق والذين يدافعون عن الحق سينتصرون في النهاية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 19:11

الامام الخامنئي: الله عز وجل اعطى الوعد ان اهل الحق والذين يدافعون عن الحق سينتصرون في النهاية

منذ 1 ساعة 4 June، 2019
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