طقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 15:25

طقس الاربعاء غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة

منذ 20 mins 4 June، 2019
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