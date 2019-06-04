مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير وإعطاب 5 آليات في كسر زحفين قبالة نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 15:25

مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير وإعطاب 5 آليات في كسر زحفين قبالة نجران

منذ 37 mins 4 June، 2019
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