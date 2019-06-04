مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير وإعطاب 5 آليات في كسر زحفين قبالة نجران – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 15:25
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حيا أرواح الشهداء الذين سقطوا في طرابلس عشية عيد الفطر
الرئيس عون: أي عبث بالأمن سيلقى الرد الحاسم والسريع وما حصل بطرابلس لن يؤثر على الاستقرار
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رئيس الحكومة سعد الحريري: يجب اتخاذ كل التدابير التي تحمي أمن طرابلس وأهلها وتقتلع فلول الإرهاب من جذورها
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لجنة أطباء السودان: مقتل 35 شخصاً وإصابة المئات خلال فض قوات الأمن اعتصام المعارضة أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم
مصدر يمني: انكسار زحفين لقوى العدوان من مسارين في صحراء الأجاشر ووقوع العديد منهم بين قتيل وجريح وتدمير 5 آليات عسكرية
مصادر يمنية: مقتل وجرح 13 عنصراً واعطاب آليتين عسكريتين لتحالف العدوان باستهداف تجمع لهم شرق حيران بحجة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد تمسك تركيا بصفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية
الكرملين: موسكو لم تبلغ واشنطن بسحب الخبراء الروس من فنزويلا
الصين تتهم الولايات المتحدة بمهاجمة نظامها وتلطيخ سياساتها بعد بتصريحات "بومبيو" المتحامل والمتغطرسة بشأن تيان انمين
الصين تحض رعاياها على توخي الحذر لدى زيارتهم الولايات المتحدة
الجيش الصيني يختبر صاروخا بالستيا JL-3 يعمل بالوقود الصلب ويطلق من الغواصات وقادر على حمل 10 رؤوس نووية موجهة فرديا
مؤسسة الشهيد تعلن استقبال تبرعاتكم وتكفل أيتام الشهداء طيلة أيام شهر رمضان المبارك على الرقم 70/129100 أو عبر حسابها 814-25 في فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
مصرع وجرح عشرات المرتزقة وتدمير وإعطاب 5 آليات في كسر زحفين قبالة نجران
منذ 37 mins
4 June، 2019
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