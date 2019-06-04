“جمعية المشاريع” دانت العملية الارهابية في طرابلس: الهدف زعزعة الاستقرار في لبنان

دانت “جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية” في لبنان العملية الإرهابية في طرابلس شمال لبنان.

وقالت الجمعية في بيان لها الثلاثاء “في الوقت الذي كان يستعد فيه لبنان والمسلمون لاستقبال عيد الفطر السعيد، تمتد من جديد وهذه المرة في ليلة العيد، يد التطرف والغدر والتخريب إلى القوى الأمنية في مدينة طرابلس الفيحاء في عملية إرهابية دموية”.

ولفتت الجمعية الى ان “ما جرى لا يستهدف القوى الأمنية وطرابلس فحسب، بل يستهدف زعزعة مسيرة الاستقرار الذي يشهده لبنان بجهود الجيش اللبناني والقوى الأمنية”، وتابعت “هي عملية غدر مضرجة بالدماء سواء كانت عملية فردية أو غير ذلك يراد منها أن يطل الإرهاب برأسه من جديد، وهذا يؤكد على ضرورة الوعي واليقظة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام