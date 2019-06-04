مصر.. ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.275 مليار دولار، في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، فقد وصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 44.139 مليار دولار في نهاية مايو 2018.

وكان الجنيه المصري قد حقق ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار، قبل أيام، ليتخطى لأول مرة حاجز 100 قرش منذ بداية العام، نظرا إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة وتحسن أداء الاقتصاد المصري، بحسب آراء مصرفيين.

وبدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية.

وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

وفي أواخر مايو الماضي، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في استقرار الاقتصاد الكلي وضبط الموازنة.

وأوردت الوكالة أن الإصلاحات ستواصل تحقيق نتائج اقتصادية أفضل فيما بعد اتفاق صندوق النقد الدولي.

المصدر: سكاي نيوز