الرئيس عون: الجهوزية الدائمة للجيش والقوى الامنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 4 2019 - 11:12

الرئيس عون: الجهوزية الدائمة للجيش والقوى الامنية كفيلة بالمحافظة على سلامة المواطنين في كل لبنان

منذ 2 ساعة 4 June، 2019
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