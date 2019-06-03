عيد الفطر الثلاثاء في دول عربية عدة

أعلنت السلطات الدينية في عدة دول عربية الاثنين أن الثلاثاء هو اول أيام عيد الفطر لعام 2019 الموافق أول أيام شوال من عام 1440 هجري.

وأفادت المحكمة العليا في السعودية أن “عددا من الشهود أكدوا رؤية هلال شهر شوال ما يعني ان الاثنين هو آخر ايام شهر رمضان لهذا العام”. وأكدت في بيان أن “الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام”. من جهتها، أعلنت الامارات أيضا أن “الثلاثاء الموافق 4 حزيران/يونيو 2019 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد”.

بدورها، أعلنت الكويت وقطر والبحرين واليمن ودار الافتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق ان الثلاثاء هو اول ايام عيد الفطر. في المقابل. اعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال معلنة أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وبالتالي فان الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر.

كما أن أول ايام العيد في سوريا والاردن والاراضي الفلسطينية هو الاربعاء. من جهة اخرى أعلنت السلطات المعنية في المغرب وعمان استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية