مؤسسة النفط الليبية تحذر من انهيار إنتاج النفط بسبب حرب طرابلس

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين من انهيار إنتاج النفط في البلاد بسبب الحرب جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما أكد مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وقال صنع الله في بيان مصور نشر على صفحة المؤسسة على فيسبوك، “الإنتاج بنفس الأرقام السابقة لكننا متخوفون كون الوضع مثل بيت العنكبوت الواهن وممكن يسقط بسبب تهديدات الحرب، المحاولات مستمرة من أجل تفتيته وتجزئته”، في إشارة إلى قطاع النفط.

وأضاف “خليج سرت (الهلال النفطي) ليست ببعيدة عن الحرب، كذلك موانئ التصدير كلها مواقع متداخلة”، محذرا من إمكانية “خسارة 95 بالمئة” من الإنتاج.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الوطنية إلى أن “الحرب في طرابلس لو استمرت لفترة اطول ستصل لمنشآتنا النفطية”، مذكرا بأن كل الموانئ الرئيسة الثلاثة بالهلال النفطي كانت محل صراع وحروب طيلة الأعوام الماضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية