رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار :صفقة القرن ستسقط وعيدنا الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2019 - 23:15

رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار :صفقة القرن ستسقط وعيدنا الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا

منذ 4 ساعة 3 June، 2019
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