رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار :صفقة القرن ستسقط وعيدنا الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2019 - 23:15
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جمعية الإمداد تستمر باستقبال كسوة العيد، كفالة الأيتام، الصدقات، الحقوق الشرعية، زكاة الفطرة والحلوى لمشاركة الأيتام فرحة العيد. للتبرع: 01/555717_03/822054 أو عبر حساب 14-814 في فروع القرض الحسن
للمساهمة بدعم المقاومة عبر مكاتب هيئة دعم المقاومة الإسلامية على الرقم 01550450 أو عبر جميع فروع القرض الحسن رقم الحساب 8142401
لتبرعاتكم لمائدة الإمام زين العابدين في بيروت وضواحيها: 01277519 / 03745241 - الجنوب الثانية:03473922 /70482328 / 03902748
رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار :صفقة القرن ستسقط وعيدنا الأكبر سيكون في الاقصى المبارك محررا
منذ 4 ساعة
3 June، 2019
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